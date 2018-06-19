Полицейские Усолья-Сибирского уделяют особое внимание безопасности детей

В Усолье-Сибирском и Усольском районе

сотрудники полиции проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение несчастных случаев с участием детей на водных объектах.

Летом в жаркую погоду у детей возникает

вполне естественное желание проводить часть отдыха у рек и озер. В это время взрослым стоит быть особенно внимательными, чтобы уберечь детей от беды.

Полиция прилагает немалые усилия на обеспечение безопасности юных жителей города и района. Стражи порядка

ежедневно обследуют приближенные к водным объектам места массового

отдыха граждан, проводят разъяснительные беседы. Кроме того

правоохранители участвуют в совместных рейдах с сотрудниками ГИМС.

Во многом безопасность детей зависит от родителей. Взрослые не должны разрешать детям самовольно уходить к водоемам и купаться. Чтобы отдых был по-настоящему веселым и приятным,

родители должны проводить больше свободного времени со своими детьми,

организовывать их занятость и досуг.

Полицейские убедительно призывают

родителей принять все меры к обеспечению безопасности своих детей и напоминают, что закон запрещает несовершеннолетним находиться одним

вблизи водных объектов. Оставление несовершеннолетних возле водоемов без присмотра взрослых предусматривает в отношении законных представителей

ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных

правонарушениях Российской Федерации.