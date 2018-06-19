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Полицейские Усолья-Сибирского уделяют особое внимание безопасности детей
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Полицейские Усолья-Сибирского уделяют особое внимание безопасности детей 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В Усолье-Сибирском и Усольском районе
сотрудники полиции проводят профилактическую работу, направленную на  предотвращение несчастных случаев с участием детей на водных объектах.
Летом в жаркую погоду у детей возникает
вполне естественное желание проводить часть отдыха у рек и озер. В это  время взрослым стоит быть особенно внимательными, чтобы уберечь детей от  беды.
Полиция прилагает немалые усилия на  обеспечение безопасности юных жителей города и района. Стражи порядка
ежедневно обследуют приближенные к водным объектам места массового
отдыха граждан, проводят разъяснительные беседы. Кроме того
правоохранители участвуют в совместных рейдах с сотрудниками ГИМС.
Во многом безопасность детей зависит от  родителей. Взрослые не должны разрешать детям самовольно уходить к  водоемам и купаться. Чтобы отдых был по-настоящему веселым и приятным,
родители должны проводить больше свободного времени со своими детьми,
организовывать их занятость и досуг.
Полицейские убедительно призывают
родителей принять все меры к обеспечению безопасности своих детей и  напоминают, что закон запрещает несовершеннолетним находиться одним
вблизи водных объектов. Оставление несовершеннолетних возле водоемов без  присмотра взрослых предусматривает в отношении законных представителей
ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
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