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В горах Ялты потерялся ребенок
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В горах Ялты потерялся ребенок 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В районе плато Ай-Петри во время прогулки с семьей потерялся 11-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения от жителя Санкт-Петербурга. По его словам, семья из двоих взрослых и троих детей гуляла в горах, однако в какой-то момент родители потеряли из вида одного ребенка. На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Однако уже через час несовершеннолетнего нашел житель Ялты, который гулял в районе водопада Учан-Су. Он сразу позвонил в МЧС, а затем передал ребенка прибывшим спасателям и родителям.
Юный турист в медицинской помощи не нуждался.
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