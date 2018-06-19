В горах Ялты потерялся ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В районе плато Ай-Петри во время прогулки с семьей потерялся 11-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения от жителя Санкт-Петербурга. По его словам, семья из двоих взрослых и троих детей гуляла в горах, однако в какой-то момент родители потеряли из вида одного ребенка. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Однако уже через час несовершеннолетнего нашел житель Ялты, который гулял в районе водопада Учан-Су. Он сразу позвонил в МЧС, а затем передал ребенка прибывшим спасателям и родителям.

Юный турист в медицинской помощи не нуждался.