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В Иркутской области ведется прием документов на предоставление выплат для подготовки детей к школе
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В Иркутской области ведется прием документов на предоставление выплат для подготовки детей к школе 

Хот 59 минут назад
Фото: Хот
В Иркутской области ведется прием документов на предоставление ежегодной
денежной выплаты для подготовки детей к школе. Документы будут
приниматься по 31 августа 2018 года. Эта мера социальной поддержки
установлена по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко и  впервые начала предоставляться в 2017 году. Об этом сообщила
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области Светлана Иевлева.
— Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем
составе трех и более детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных и  приемных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской
области, либо идущих в первый класс. Размер выплаты составляет три  тысячи рублей на каждого ребенка. На 20 июня эта мера социальной
поддержки уже назначена на 2 886 детей, — уточнила Светлана Иевлева.
Необходимо учитывать, что, если семья одновременно имеет право на  выплату и на пособие на приобретение для детей комплекта одежды и  спортивной формы для посещения школьных занятий, то предоставляется
выплата только по одному из оснований, согласно выбору гражданина. По  вопросу предоставления выплаты гражданин или его представитель
обращается с заявлением в областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения» по месту жительства.
Более подробную информацию о порядке и условиях назначения данной меры
социальной поддержки можно получить на сайте министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области: http://irkobl.ru/sites/society в разделе «Меры социальной поддержки», обратившись в учреждение, либо в  отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного
учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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