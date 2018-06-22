В Приангарье идёт приём документов на выплату для подготовки детей к школе

В Иркутской области ведется прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Документы будут приниматься по 31 августа 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева

Право на выплату имеют многодетные семьи, в которых растут трое и больше детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных и приёмных, если они обучаются в общеобразовательных организациях Иркутской области, либо идут в первый класс.

«Размер выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребёнка. На 20 июня эта мера социальной поддержки уже назначена на 2 886 детей», — уточнила Светлана Иевлева.

Необходимо учитывать, что, если семья одновременно имеет право на выплату и на пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, то денежные средства предоставляются только по одному из оснований — по выбору гражданина. По вопросу предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Более подробную информацию можно получить на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в разделе «Меры социальной поддержки». Можно также обратиться в Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.