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Депутаты продолжают следить за отдыхом и оздоровлением оренбургских детей
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Депутаты продолжают следить за отдыхом и оздоровлением оренбургских детей 

АиФ-Оренбург 23 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Рабочая группа Оренбургского городского Совета продолжает рейды по муниципальным загородным оздоровительным лагерям.
Первыми в этом году в фокусе внимания депутатов оказались «Ромашка-2» и «Чайка». Председатель Совета Ольга Березнева, депутаты Елена Иванова, Елена Афанасова и Владимир Егоров оценили санитарное состояние территорий, пищеблоков, медицинских пунктов и жилых корпусов, проверили наличие необходимых лекарств и витаминизированного меню.
— Мы работаем весь сезон и свежий взгляд со стороны для нас очень важен! Первый поток идет уже тринадцатый день, заехало шестьдесят пять детей — а со следующего потока ожидаем полный «аншлаг», — рассказала начальник детского оздоровительно-образовательного лагеря «Ромашка» Надежда Кувшинова.
В лагере ребята отдыхают по программе «Рожденные творить добро»:они узнают о специфике волонтерства, осваивают новые умения и даже всерьез обсуждают выбор будущей профессии. В этом ребятам поможет и конкурс, объявленный нынешним летом в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья».
— В этом году мы решили внести свою лепту в то, чтобы летний отдых ребят получился творческим: предложили им нарисовать свое видение профессии, которой они хотят заниматься в будущем. Причем рисовать можно не только существующие в наше время занятия, но и профессии будущего, о появлении которых мечтают ребята. Загородные лагеря — самое подходящее место для творческой активности: с ребятами работают очень креативные и профессиональные воспитатели и вожатые! — рассказала председатель городского Совета, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Ольга Березнева.
В лагере «Чайка» участники рабочей группы также встретились с ребятами и обсудили с ними выбор будущей профессии. Планы у сегодняшних школьников самые разные: от карьеры программиста или дизайнера до более традиционных специальностей сварщика и строителя.
И во втором лагере рейд не выявил серьезных нарушений.
— Есть небольшие замечания по организации работы пищеблоков в обоих лагерях, но ничего критичного. В июле мы еще раз пройдем по территории лагеря и увидим, учли ли эти замечания в работе, — рассказала руководитель рабочей группы городского Совета по организации летнего отдыха детей в каникулярное время, депутатЕлена Иванова. — Приятно, что систематическая работа дает свои плоды. Например, медблоки, который мы осмотрели сегодня в «Ромашке»и «Чайке»¸ еще два года назад были в куда более плачевном состоянии. После обращения рабочей группы в адрес Главы города здесь был проведен ремонт, и теперь дети получают медобслуживание в совсем других условиях!
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