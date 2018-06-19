Рособрнадзор оценил качество образовательных услуг в детских садах на «удовлетворительно»

Рособрнадзор по итогам двухлетнего исследования оценил качество образовательных услуг в российских детских садах как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в первый год в нем приняло участие 423 детских сада из 40 регионов, во второй — 1 тыс. 301 детский сад из 74 регионов. В рамках исследования оценивалось обустройство пространства детского сада, уход за детьми (гигиена, безопасность, условия для сна и приема пищи), условия для занятий с детьми, характер общения взрослых и детей, режим дня, условия для педагогов и для включения родителей в образовательный процесс. Каждый показатель оценивался по семибалльной шкале.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при участии Института системных проектов МГПУ и академии «Просвещение» провела исследование качества дошкольного образования. В каждом регионе-участнике было выбрано две группы детских садов: «лучшие» (в группу вошли детские сады, предоставляющие, согласно региональным критериям, более высокое качество образования: участвующие в конкурсах, проводящие стажировки, лидеры региональных рейтингов и так далее) и «случайные» (в группу были отобраны «рядовые» детские сады без указанных заслуг). Средний индекс качества образования и в группе «лучшие» (4,05 балла из 7 возможных), и в группе «случайные» (3,74) оба года находился на уровне «удовлетворительно», что говорит о том, что минимальные требования к условиям реализации федерального государственного образовательного стандарта выполняются, но о развивающем характере образовательной среды, достаточных условиях для развития каждого ребенка в целом говорить пока рано», — рассказали в пресс-службе.

Так, было установлено, что в работе с дошкольниками практически не используются телевизор и компьютер. Также, по данным Рособрнадзора, не созданы условия для того, чтобы дети узнавали о разнообразии культур и традиций (оценки 1,87 в группе «случайные» и 2,06 — в группе «лучшие»). В подавляющем большинстве детских садов не предусмотрена замена продуктов для детей, имеющих аллергии.

«Все еще критическим остается большое количество детей в группах: в среднем 27-28 детей по списку, хотя присутствует, как правило, около 65% детей. Одной из проблемных зон, выявленных исследованием, являются также условия для дневного сна: спальни переполнены и кроватки стоят вплотную друг к другу. Не учитываются индивидуальные особенности детей в отношении дневного сна», — добавили в ведомстве.

Отмечается также, что и условия для воспитателей «оставляют желать лучшего». «В детских садах нет ни времени, ни места для отдыха педагогов, нет специального места для проведения обсуждений в коллективе, помещения для индивидуальных бесед с родителями», — добавили в ведомстве.

При этом, по данным Рособрнадзора, курсы повышения квалификации за последние три года прошло абсолютное большинство педагогов детских садов (92%).