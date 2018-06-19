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Ни озёр, ни бассейнов: в мэрии рассказали, почему в лагерях под Екатеринбургом нельзя купаться
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Ни озёр, ни бассейнов: в мэрии рассказали, почему в лагерях под Екатеринбургом нельзя купаться 

e1.ru 8 минут назад
Фото: e1.ru
Детским оздоровительным лагерям под Екатеринбургом не страшны уральские дожди и штормы — их построили крепкими. В этом сегодня заверил родителей замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев в эфире радиостанции «Город FM».
По словам Матвеева, наши лагеря способны выдержать причуды уральской погоды, детям там вполне комфортно во время дождя и ветра. Он сообщил, что оздоровительная кампания проходит нормально, в екатеринбургских муниципальных лагерях таких неприятностей, как в Кушве, где в больницу попали 62 ребёнка, не было.
Замглавы города ответил на вопрос, не собираются ли травить комаров в детских лагерях, как это недавно сделали в Екатеринбурге, на Городском пруду.
— Мы этим не занимаемся, — сказал Михаил Матвеев. — По той простой причине, что для детей в Свердловской области нет водоёмов, где разрешено было бы купаться. К большому сожалению. В ряде лагерей установили душевые кабинки на улице — ими можно пользоваться, если будет жарко. У нас три лагеря на берегу Таватуя, два — на Волчихинском водохранилище, но ни один лагерь не имеет разрешения на купания. Поэтому и обработки воды от комаров мы не ведём.
При этом альтернативы озёрам — бассейнов — в наших лагерях нет.
— Муниципальные лагеря не обладают возможностью предложить детям бассейны, — сказал Матвеев. — В это надо вкладываться. У нас в лагере «Каменный цветок» раньше был бассейн, сейчас он законсервирован, чтобы вновь его открыть, нужно 50 миллионов рублей.
Накануне старта оздоровительной кампании мы съездили в один из лагерей и посмотрели, в какой обстановке предстоит отдыхать детям. Фоторепортаж смотрите здесь.
А вот здесь — наш ироничный тест для тех, кто хорошо знает быт пионерского лагеря.
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