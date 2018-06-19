Воспитанникам учреждений закрытого типа запретят использовать мобильные телефоны

Несовершеннолетних, помещённых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, ограничат в использовании мобильных телефонов — как для разговоров, так и для выхода в интернет. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике.

«При этом такие ограничения не коснутся контактов детей с родителями или иными законными представителями», — подчеркнула заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования Лариса Фальковская.

По её словам, в подобных учреждениях есть стационарные телефоны, к которым воспитатели будут приглашать несовершеннолетних в том случае, если им звонят родители. Детям также предоставят право воспользоваться телефоном в том случае, если они хотят позвонить домой.

Также указанный закон включает службы занятости в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Кроме того, документ предписывает, что занимающиеся указанной профилактикой службы должны сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но также о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.

Отдельное положение законопроекта даёт право комиссиям по делам несовершеннолетних принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствие детей совершали антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего. В ходе беседы сотрудники комиссий должны будут разъяснить недопустимость подобных поступков и их правовые последствия.