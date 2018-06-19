Это добрый ротвейлер, ***! Матершинница с псом терроризировала детскую площадку

В интернете появилась видеозапись скандала, возникшего между хозяйкой взрослого ротвейлера и женщиной с ребенком.

На кадрах видно, что пес без намордника свободно скачет по детской площадке, и в какой-то момент в его зубах оказывается детская панамка.

— Ваша неадекватная собака сорвала с моего ребенка головной убор. Вы как себе это представляете? А если бы она на ребенка наскочила? На ней не написано, что она не кусается. Я видела, как такие собаки кидались и отгрызали руки, — возмутилась женщина.

Это замечание привело хозяйку собаки в ярость.

— Ротвейлеры руки отгрызали? Ротвейлеры? Это охранная собака, [нецензурно]!, — заорала она в ответ на всю улицу.

В каком городе произошел инцидент, автор ролика не указал.

Ранее Пятый канал сообщал, как в Московской области домашний пес изуродовал ребенка, откусив ему пол-лица.