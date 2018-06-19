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3,8 тыс. детей из малоимущих семей Ростова отдохнут в оздоровительных лагерях Дона и Кубани
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3,8 тыс. детей из малоимущих семей Ростова отдохнут в оздоровительных лагерях Дона и Кубани 

Деловое сообщество 2 часа назад
3, 8 детей из малоимущих семей, которые проживают на территории Ростова-на-Дону, нынешним летом отправятся в оздоровительные лагеря Ростовской области и Краснодарского края. Об этом со ссылкой на слова директора департамента социальной защиты населения южной столицы Татьяну Карасёву сообщает издание «Донньюз». На эти цели было потрачено 74 млн руб.
«Большинство путёвок — 2800 — в санаторно-оздоровительные центры, расположенные в Краснодарском крае и Неклиновском районе Ростовской области, а 1000 — в загородные оздоровительные лагеря на побережье Азовского моря», — отметила Татьяна Карасёва.
Ряд лагерей, которые расположены в Неклиновском районе Ростовской области, проинспектировали депутаты Ростовской-на-Дону городской думы. В частности, это лагерь «Парус», оздоровительный центр «Дмитриадовский», санаторно-оздоровительные комплексы «Мир» и «Спутник». Планируется, что до конца месяца ростовские депутаты проверят еще несколько детских лагерей.
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