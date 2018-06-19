Врачи из Реутова и Балашихи совместными усилиями спасли жизнь беременной пациентке с тромбозом

В сосудистое отделение Реутовской центральной районной больницы поступила беременная пациентка с тромбозом. Ей экстренно была оказана высококвалифицированная медицинская помощь, проведена операция, после чего женщину перевели в областной перинатальный центр в Балашихе для проведения родов. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Глава подмосковного Минздрава отметил, что сосудистое осложнение, которое возникло у женщины, угрожало жизни и здоровью ее и ребенка.

«Благодаря скоординированной работе и четкому взаимодействию между врачами Реутовской ЦРБ и перинатального центра в Балашихе, удалось спасти жизнь и пациентки, и ребенка. Врачи установили женщине в бедро кафа-фильтр, который предотвратил дальнейшее попадание тромба в легочную артерию. И уже на следующий день женщина родила здорового малыша», — рассказал министр.

Он также добавил, что маму вместе с ребенком уже отпустили домой. Их состоянию ничего не угрожает, тем не менее, женщина находится под наблюдением врачей сосудистого отделения Реутовской ЦРБ.