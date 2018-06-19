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Программа «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» состоится в Богородском
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Программа «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» состоится в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Литературная гостиная будет посвящена Дню памяти и скорби.
Сотрудники 2-го фонда детской литературы библиотеки №74 в пятницу, 22 июня, познакомят детей и их родителей с произведениями военных лет. Библиотекари расскажут жителям района Богородское о поступивших новинках работ писателей, пишущих о войне, а также порекомендуют прочитать рассказы о детях, участниках войны.
Помимо этого для гостей литературного мероприятия прозвучат стихи и песни военных лет, будет сделан обзор книжно-иллюстративной выставки «Чтобы помнили…», на которой будут представлены книги о событиях Великой Отечественной.
Начало мероприятия в 12 часов.
Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Вход свободный, но по предварительной записи.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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