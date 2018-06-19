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В Астрахани в рамках операции «Курорт» полицейские вместе с медицинскими работниками посещают детские лагеря
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В Астрахани в рамках операции «Курорт» полицейские вместе с медицинскими работниками посещают детские лагеря 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В областном центре в рамках ежегодной операции «Курорт» в детских лагерях дневного пребывания сотрудниками полиции проводятся беседы со школьниками. Одно из таких мероприятий состоялось в лицее №1. На встречу с воспитанниками пришли инспектор Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Астрахани, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков региональной полиции, представители комиссии по делам несовершеннолетних Кировского района, областного наркологического диспансера и детской поликлиники.
Инспекторы ПДН рассказали о правилах личной безопасности в общественных местах и при общении с незнакомцами, в том числе и в сети Интернет. Также школьников проинформировали, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность. Полицейские предупредили детей о возможных последствиях пребывания в ночное время суток в общественных местах без сопровождения взрослых.
Ребята также узнали о негативном воздействии алкоголя, табака, наркотических средств и психотропных веществ на организм и жизнь человека. В конце встречи гости лагеря ответили на различные вопросы ребят.
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