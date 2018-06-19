Недетский бизнес: как создать успешный образовательный проект

Учить и воспитывать своих детей, попутно зарабатывая на обучении чужих — мечта многих мам. Отчасти поэтому в школах и детсадах трудятся преимущественно женщины. Сама природа заложила в женщинах талант к общению с детьми. При правильном подходе природный дар можно превратить в прибыльный бизнес, если с самого начала учесть некоторые нюансы.

Занять нишу

Приготовьтесь, что для того, чтобы открыть частный детский сад или образовательный центр, нужны лицензии, на получение которых (и на прочую бумажную волокиту) может уйти больше года. Самый простой в этом отношении формат — детский кружок, спортивная секция или развивающие курсы.

С учетом роста числа всевозможных детских развивающих программ на рынке, нужно предложить интересную и по возможности глобальную идею образовательного продукта. По данным Discovery Research Group, в 2017 году в России основными направлениями рынка образовательных услуг стали: раннее развитие (32%), творческое развитие (22%), интеллектуальное развитие (16%) и изучение иностранных языков (12%).

В стране сейчас около 80 сетей детских развивающих клубов, работающих как франчайзинговые структуры, например, «Бэби—клуб», «Сема», «Юниум», «Точка роста», но до сих пор нет крупных независимых объединений по отдельным направлениям — даже по таким традиционным видам детского досуга, как рисование или танцы. Практически нет сетевых спортивных клубов. Так что любое начинание в каком-то определенном виде спорта или творчества может стать первым на рынке.

Изучить рынок

Вне зависимости от тематики, успешность детского досугового клуба в мегаполисе зависит от места расположения. Родители не будут возить своих чад несколько раз в неделю на другой конец города даже в очень «раскрученный» и хороший клуб. Поэтому ориентироваться нужно на свой район и на местный родительский контингент.

Чтобы изучить местный рынок образовательных услуг, достаточно просмотреть родительские интернет-форумы, доски объявлений в школах и детсадах, а также послушать разговоры мам на детских площадках. Кстати, в случае с детскими развивающими центрами «сарафанное радио» работает лучше всего. Можно посетить со своими детьми ознакомительные занятия ближайших клубов и секций.

Посчитать рентабельность

Детский клуб начинает приносить прибыль, если его посещают не менее 200 человек. При этом записано может быть и 300 детей, но кто-то болеет, кто-то ходит на занятия не регулярно.

Самые большие статьи расходов клуба — аренда помещения и зарплата сотрудников. Если брать усредненные расчеты российских франчайзинговых образовательных компаний, при вложениях в 1,5-2 млн руб. детский клуб окупается за два-три года. Рентабельность инвестиций составляет примерно 40%, а ежемесячная выручка — около 400 тыс. руб.

Лояльность родителей и заинтересованность детей достигаются тремя составляющими: хорошим маркетингом, четкой работой отдела продаж и образовательным продуктом. Одна из типичных ошибок детских клубов — несогласованность между этими частями бизнес-процесса. В первые месяцы работы Русской шахматной школы мы очень увлеклись разработкой собственных методик и учебников, но упустили из вида рекламу и работу администраторов колл-центра. В результате о наших разработках мало кто знал, а желающие записаться в клуб могли просто до нас не дозвониться.

Думать о развитии бизнеса нужно еще до его открытия. Хотя изначально выбранная стратегия не всегда оказывается верной. Мы планировала открывать новые собственные клубы в Москве и Санкт-Петербурге. Однако выяснилось, что этот формат не оптимален. Гораздо удачнее выглядит вариант организации шахматных клубов в уже существующих образовательных учреждениях — детсадах, школах, детских центрах.

Собрать команду

Педагоги, тренеры, инструкторы, мастера — визитная карточка любого образовательного учреждения. Однако, нанимая на работу высококлассных специалистов, не стоит их переоценивать и перекупать у других школ или клубов. По опыту, даже очень хорошие преподаватели, которым вы предложили зарплату выше, чем у конкурентов, могут быстро потерять мотивацию. Педагогические кадры лучше воспитывать самостоятельно.

Количество преподавателей не всегда зависит от потока клиентов. В среднем один педагог может взять 50-60 учеников в разных группах. При этом для бизнеса лучше максимально расширить диапазон возрастов учащихся. Для занятий с малышами нужны педагоги начального обучения (обычно женщины, имеющие опыт работы воспитателями в детсадах или учителями младших классов). Кстати, женщины успешнее мужчин справляются и с административными функциями в детских клубах.

Продвигать и развивать

Если идея детского клуба изначально перспективна, то со временем вырастет и количество направлений и обучающих программ. Например, шахматные клубы становятся обучающими центрами, где проходят занятия по скорочтению и ментальной арифметике. Все популярней становится направление онлайн-курсов.

По данным Института образования НИУ ВШЭ, в среднем на дополнительное образование ребенка в России родители сейчас тратят более 3 тысяч рублей в месяц. В 2012 году эта сумма не превышала 2000 руб. Увеличилось и количество детей, посещающих всевозможные клубы, секции и кружки — по данным ВЦИОМ , услугами дополнительного образования охвачены 15,2 млн (или 54%) детей в стране. При этом рынок образовательных услуг в России стабильно растет на 2-3% в год.

Похожая картина во всем мире, причем основной тренд в дополнительном образовании — изучение высокотехнологичных отраслей (программирования, дизайна, инженерии). Родители, которые смотрят в будущее, понимают, что уже через несколько лет технологии в области энергетики, связи и искусственного интеллекта завоюют мир. Для своих детей они ищут самые лучшие кружки по физике, химии и робототехнике. Детский клуб как бизнес — востребованное и перспективное направление. К тому же это не только прибыльное дело, но и возможность работать с детьми, а значит развивать собственные педагогические таланты. Профессия руководителя или сотрудника детского клуба — пожалуй, одна из немногих, которая не мешает, а помогает быть хорошей мамой для собственных детей.

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