Ещё
ВКонтакте запретили сообщество по торговле детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

ВКонтакте запретили сообщество по торговле детьми 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Башкирский суд постановил закрыть интернет сообщество по торговле детьми. Как передают СМИ, В группе «Отдам младенца на усыновление» в социальной сети «ВКонтакте» размещались сведения о возможностях передачи в новые семьи новорождённых детей, о которых биологические родители не в состоянии сами позаботиться. Решением Кировского районного суда г. Уфы эти публикации были признаны запрещёнными к распространению на территории РФ. Суд посчитал публикации в группе подстрекательством к незаконному усыновлению. За подобные действия, совершённые неоднократно или из корыстных побуждений, уголовным кодексом предусмотрена ответственность.
Администратор сообщества Ирина пояснила, что о судебных разбирательствах узнала только после блокировки группы. Никаких предупреждений она не получала ни со стороны властей, ни со стороны социальной сети. Ирина настаивает, что администрация группы не осуществляла незаконных действий по передаче детей, и уж точно не делала это «неоднократно или из корыстных побуждений».
Читайте также: Мать продала сына Люцифера за миллион рублей
Фото: ru.fotolia.com
Аист на крыше: последние новости
Детские сады в России оказались переполнены Дети из разных регионов России поедут отдыхать на Северный Кавказ Более тридцати человек остаются в больницах после отравления в Севастополе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?18
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение