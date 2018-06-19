ВКонтакте запретили сообщество по торговле детьми

Башкирский суд постановил закрыть интернет сообщество по торговле детьми. Как передают СМИ, В группе «Отдам младенца на усыновление» в социальной сети «ВКонтакте» размещались сведения о возможностях передачи в новые семьи новорождённых детей, о которых биологические родители не в состоянии сами позаботиться. Решением Кировского районного суда г. Уфы эти публикации были признаны запрещёнными к распространению на территории РФ. Суд посчитал публикации в группе подстрекательством к незаконному усыновлению. За подобные действия, совершённые неоднократно или из корыстных побуждений, уголовным кодексом предусмотрена ответственность.

Администратор сообщества Ирина пояснила, что о судебных разбирательствах узнала только после блокировки группы. Никаких предупреждений она не получала ни со стороны властей, ни со стороны социальной сети. Ирина настаивает, что администрация группы не осуществляла незаконных действий по передаче детей, и уж точно не делала это «неоднократно или из корыстных побуждений».

Читайте также: Мать продала сына Люцифера за миллион рублей

Фото: ru.fotolia.com