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В Богородском волонтеры научили детей делать кузнечиков
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В Богородском волонтеры научили детей делать кузнечиков 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Больницу Святого Владимира в Сокольниках посетили добровольцы из Воскресной школы храма Преображения Господня в Богородском.
Волонтеры из Воскресной школы храма Преображения Господня в Богородском на прошлой неделе провели мастер-класс для детей, которые проходят курс лечения в больнице Святого Владимира. Дети на занятии своими руками сделали забавных кузнечиков. Эти игрушки стали украшением многих палат медицинского учреждения.
Отметим, что добровольцы регулярно посещают медицинские учреждения столицы. Они рассказывают о православных храмах, праздниках, иконах, проводят разнообразные мастер-классы, выступают с концертными программами.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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