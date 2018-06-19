В Богородском волонтеры научили детей делать кузнечиков

Больницу Святого Владимира в Сокольниках посетили добровольцы из Воскресной школы храма Преображения Господня в Богородском.

Волонтеры из Воскресной школы храма Преображения Господня в Богородском на прошлой неделе провели мастер-класс для детей, которые проходят курс лечения в больнице Святого Владимира. Дети на занятии своими руками сделали забавных кузнечиков. Эти игрушки стали украшением многих палат медицинского учреждения.

Отметим, что добровольцы регулярно посещают медицинские учреждения столицы. Они рассказывают о православных храмах, праздниках, иконах, проводят разнообразные мастер-классы, выступают с концертными программами.