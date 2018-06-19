Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» посмотрели измайловские школьники

Воспитанники «Московской смены» посмотрели самую известную восточную сказку с настоящими чудесами и великолепной игрой актеров из цикла «Тысяча и одна ночь».

Дети, которые посещают городской летний лагерь «Московская смена» в школе №2094, в один из летних дней побывали в учреждении культуры «Москонцерт» на Ленинградском проспекте, где шел спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

Юные измайловцы увидели историю, которая таит в себе аромат востока, его тайны и загадки, экзотическую красоту и утонченность. Добрая, мудрая, веселая сказка очень понравилась ребятам, и они долго обсуждали чудеса сказки и главных героев, победивших коварных и жадных злодеев.