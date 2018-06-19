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Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» посмотрели измайловские школьники
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Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» посмотрели измайловские школьники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Воспитанники «Московской смены» посмотрели самую известную восточную сказку с настоящими чудесами и великолепной игрой актеров из цикла «Тысяча и одна ночь».
Дети, которые посещают городской летний лагерь «Московская смена» в школе №2094, в один из летних дней побывали в учреждении культуры «Москонцерт» на Ленинградском проспекте, где шел спектакль «Волшебная лампа Аладдина».
Юные измайловцы увидели историю, которая таит в себе аромат востока, его тайны и загадки, экзотическую красоту и утонченность. Добрая, мудрая, веселая сказка очень понравилась ребятам, и они долго обсуждали чудеса сказки и главных героев, победивших коварных и жадных злодеев.
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