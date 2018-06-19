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В Астраханской области полицейские учат малышей дорожной грамоте
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В Астраханской области полицейские учат малышей дорожной грамоте 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Приволжскому району Астраханской области посетили детский сад, чтобы научить воспитанников основам Правил дорожного движения и безопасного поведения на улице.
Полицейские в игровой форме показали малышам, как переходить дорогу, и рассказали об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части. Ребята также узнали, как необходимо действовать, если незнакомый человек просит пройти с ним или что-то сделать. Мальчикам и девочкам рассказали, что в случае беды сразу нужно звонить по телефону 102.
Воспитанникам детского сада пожелали хорошо и с пользой провести лето. Во время следующего визита в дошкольное учреждение стражи порядка проверят, как они усвоили полученные знания.
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