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Врачи в Реутове спасли беременную женщину с тромбозом
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Врачи в Реутове спасли беременную женщину с тромбозом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачи из подмосковных Реутова и Балашихи совместными усилиями спасли жизнь беременной пациентке с тромбозом, после экстренной операции женщина родила здорового ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«В сосудистое отделение Реутовской центральной районной больницы поступила беременная пациентка с тромбозом. Ей экстренно была оказана высококвалифицированная медицинская помощь, проведена операция, после чего женщину перевели в областной перинатальный центр в Балашихе для проведения родов», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он отметил, что сосудистое осложнение, которое возникло у женщины, угрожало жизни и здоровью ее и ребенка.
«Благодаря скоординированной работе и четкому взаимодействию между врачами Реутовской ЦРБ и перинатального центра в Балашихе, удалось спасти жизнь и пациентки, и ребенка. Врачи установили женщине в бедро кафа-фильтр, который предотвратил дальнейшее попадание тромба в легочную артерию. И уже на следующий день женщина родила здорового малыша», — рассказал министр.
Он добавил, что молодая мама вместе с ребенком уже выписаны и отпущены домой. Их состоянию ничего не угрожает, тем не менее, женщина находится под наблюдением врачей сосудистого отделения Реутовской ЦРБ.
В ходе ежегодного обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что показатель младенческой смертности на территории Подмосковья сократился до уровня Западной Европы.
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