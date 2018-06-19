В Тверской области полицейские провели акцию «Безопасный интернет — детям»

На базе летних оздоровительных лагерей в Тверской области полицейские организовали профилактические мероприятия для детей. Целью акции «Безопасный интернет — детям» является предотвращение противоправных действий в отношении несовершеннолетних в сети Интернет.

Полицейские рассказали ребятам об опасностях, подстерегающих пользователей во Всемирной Сети, напомнили о том, что бескрайние просторы Интернета нередко используются злоумышленниками для достижения противозаконных целей. Вместе с сотрудником органов внутренних дел отдыхающие повторили простые правила, соблюдение которых позволит обезопасить себя от преступников в Интернете и не стать распространителем запрещенной информации.

Также полицейские напомнили несовершеннолетним о правилах поведения в экстремальной ситуации, о необходимости соблюдения правил личной и противопожарной безопасности, дорожного движения, недопущению самовольных уходов с территории лагеря.