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В Тверской области полицейские провели акцию «Безопасный интернет — детям»
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В Тверской области полицейские провели акцию «Безопасный интернет — детям» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На базе летних оздоровительных лагерей в Тверской области полицейские организовали профилактические мероприятия для детей. Целью акции «Безопасный интернет — детям» является предотвращение противоправных действий в отношении несовершеннолетних в сети Интернет.
Полицейские рассказали ребятам об опасностях, подстерегающих пользователей во Всемирной Сети, напомнили о том, что бескрайние просторы Интернета нередко используются злоумышленниками для достижения противозаконных целей. Вместе с сотрудником органов внутренних дел отдыхающие повторили простые правила, соблюдение которых позволит обезопасить себя от преступников в Интернете и не стать распространителем запрещенной информации.
Также полицейские напомнили несовершеннолетним о правилах поведения в экстремальной ситуации, о необходимости соблюдения правил личной и противопожарной безопасности, дорожного движения, недопущению самовольных уходов с территории лагеря.
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