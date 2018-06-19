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За три года численность детей-отказников в Свердловской области сократилась почти на 30 процентов
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За три года численность детей-отказников в Свердловской области сократилась почти на 30 процентов 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Численность детей, от которых матери отказались в родильных домах за последние три года сократилась почти на 30 процентов. В 2015 году число таких детей составляло 119 детей, в 2016 году — 100 детей, в 2017 году — 84 ребенка.
Как сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области, это сало возможным благодаря совершенствованию механизмов выявления семейного и детского неблагополучия, а также работе некоммерческих организаций, направленной на помощь женщинам в трудной жизненной ситуации и профилактику отказов от детей.
В Свердловской области успешно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание уделяется вопросам повышения качества подбора и подготовки граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи. Наиболее активно развивающейся формой семейного устройства является приемная семья.
Сегодня из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, более 90 процентов воспитываются в семьях. По состоянию на 31 декабря 2017 года количество приемных семей возросло на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кстати, за последние 10 лет (с 2008 года, с момента передачи полномочий по опеке и попечительству на государственный уровень управления) число детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области сократилось с 6981 ребенка до 1977, что составляет сокращение на 72 процента.
Данным изменениям способствует реализация федеральных и региональных мер, направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и семей, принявших детей на воспитание. Напомним, в 2016 году начал свою работу обновленный официальный Интернет-портал регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области. Реализованные меры социальной поддержки, а также активная информационная кампания, позволили увеличить долю детей, переданных на воспитание в семьи и под опеку до 90 процентов.
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