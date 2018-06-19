В детском саду прошёл спортивный праздник

На днях в дошкольном отделении «Кораблик» в группе «Золотая рыбка» прошло спортивное развлечение под названием «Обруч нам необходим, поиграют дети с ним». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

В гости к ребятам прилетел Карлсон. Он был ведущим мероприятия. Дети разделились на команды, им были предложены занимательные, но иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все эстафеты проходили с применением обручей. Дети были активны, с удовольствием играли, и показали отличную спортивную подготовку.