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В детском саду прошёл спортивный праздник
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В детском саду прошёл спортивный праздник 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
На днях в дошкольном отделении «Кораблик» в группе «Золотая рыбка» прошло спортивное развлечение под названием «Обруч нам необходим, поиграют дети с ним». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
В гости к ребятам прилетел Карлсон. Он был ведущим мероприятия. Дети разделились на команды, им были предложены занимательные, но иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все эстафеты проходили с применением обручей. Дети были активны, с удовольствием играли, и показали отличную спортивную подготовку.
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