Жительница Омска утверждает, что ее ребенок заболел менингитом из-за врачей

По словам женщины, которую цитирует газета «Известия» , ее двухлетнюю дочь доставили в медучреждение с гнойной ангиной. У девочки была высокая температура и сильный насморк. В детской клинической больнице ее поместили в инфекционное отделение.

В одной палате с девочкой якобы оказался подросток, у которого диагностировали менингит.

Всех, кто был в контакте с мальчиком, поместили в карантин на две недели.

Теперь мама девочки требует, чтобы Минздрав провел проверку в лечебном учреждении для установления причин, почему подростку изначально не выставили правильный диагноз.

Менингит — воспаление оболочек спинного и головного мозга. При отсутствии лечения в 50% случаев менингит заканчивается смертельным исходом. Бактерия передается от человека человеку через капли выделений из дыхательных путей или горла носителя. Обычно инкубационный период длится четыре дня, но может варьироваться от 2 до 10 дней.