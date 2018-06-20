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Жительница Омска утверждает, что ее ребенок заболел менингитом из-за врачей
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Жительница Омска утверждает, что ее ребенок заболел менингитом из-за врачей 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
По словам женщины, которую цитирует газета «Известия», ее двухлетнюю дочь доставили в медучреждение с гнойной ангиной. У девочки была высокая температура и сильный насморк. В детской клинической больнице ее поместили в инфекционное отделение.
В одной палате с девочкой якобы оказался подросток, у которого диагностировали менингит.
Всех, кто был в контакте с мальчиком, поместили в карантин на две недели.
Теперь мама девочки требует, чтобы Минздрав провел проверку в лечебном учреждении для установления причин, почему подростку изначально не выставили правильный диагноз.
Менингит — воспаление оболочек спинного и головного мозга. При отсутствии лечения в 50% случаев менингит заканчивается смертельным исходом. Бактерия передается от человека человеку через капли выделений из дыхательных путей или горла носителя. Обычно инкубационный период длится четыре дня, но может варьироваться от 2 до 10 дней.
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