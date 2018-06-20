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Дети из Подмосковья смогут посетить музеи Москвы бесплатно
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Дети из Подмосковья смогут посетить музеи Москвы бесплатно 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
О свободном входе для юных посетителей распорядился мэр Москвы.
Дети из Подмосковья смогут посещать этим летом музеи, парки и усадьбы Москвы бесплатно. Об этом со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщил телеканал 360.
Сегодня мэр Москвы вместе с главой Подмосковья Андреем Воробьевым посетил детский оздоровительный центр «Юнармеец». Собянин пригласил ребят из Подмосковья посещать музеи Москвы и сообщил, что вход для детей сделали бесплатным.
«Юнармеец» — детский оздоровительный лагерь в Щелково. Этим летом в нем отдохнут 1208 детей, 509 из них — по льготным путевкам.
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