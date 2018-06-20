Для детей из Подмосковья посещение московских музеев будет бесплатным

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости . Подмосковные дети смогут посетить музеи, парки и усадьбы Москвы бесплатно на протяжении лета.

Усадьбы, парки и музей Москвы подмосковные дети смогут посетить бесплатно, рассказал Сергей Собянин . Он побывал в детском оздоровительном лагере «Юнармеец» и предложил воспользоваться услугой ребятам, которые отдыхают там. Вместе с мэром Москвы детский центр в Щелковском районе посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , сообщил телеканал «360».

"В лагере отдыхает много москвичей. Поэтому мы в свою очередь хотим пригласить ребят из области посещать музеи Москвы. Вход для них летом мы сделали бесплатным", — сказал Сергей Собянин.

Главы Подмосковья и Москвы пообщались с детьми. Ребята показали распорядок дня в лагере, спортивные и художественные секции.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» работает в течение всего года, в лагерь могут приехать дети из всех регионов России и даже из других стран. Лагерь расположен в сосново-березовом лесу в экологически чистом районе.

Всего 1208 детей отдохнут в центре «Юнармеец» этим летом. Причем 509 из них — по льготным путевкам. У организаторов запланированы четыре тематические смены: «Доброволец», «Шаг вперед», «Дружба без границ», «В ногу со временем».