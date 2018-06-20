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Для детей из Подмосковья посещение московских музеев будет бесплатным
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Для детей из Подмосковья посещение московских музеев будет бесплатным 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подмосковные дети смогут посетить музеи, парки и усадьбы Москвы бесплатно на протяжении лета.
Усадьбы, парки и музей Москвы подмосковные дети смогут посетить бесплатно, рассказал Сергей Собянин. Он побывал в детском оздоровительном лагере «Юнармеец» и предложил воспользоваться услугой ребятам, которые отдыхают там. Вместе с мэром Москвы детский центр в Щелковском районе посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщил телеканал «360».
"В лагере отдыхает много москвичей. Поэтому мы в свою очередь хотим пригласить ребят из области посещать музеи Москвы. Вход для них летом мы сделали бесплатным", — сказал Сергей Собянин.
Главы Подмосковья и Москвы пообщались с детьми. Ребята показали распорядок дня в лагере, спортивные и художественные секции.
Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» работает в течение всего года, в лагерь могут приехать дети из всех регионов России и даже из других стран. Лагерь расположен в сосново-березовом лесу в экологически чистом районе.
Всего 1208 детей отдохнут в центре «Юнармеец» этим летом. Причем 509 из них — по льготным путевкам. У организаторов запланированы четыре тематические смены: «Доброволец», «Шаг вперед», «Дружба без границ», «В ногу со временем».
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