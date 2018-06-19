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Около 2 тысяч детей‑инвалидов из Подмосковья отправились на летний отдых
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Около 2 тысяч детей‑инвалидов из Подмосковья отправились на летний отдых 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Почти 2 тысячи детей-инвалидов из Подмосковья вместе с сопровождающими уже отдыхают в летних оздоровительных лагерях, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«Дети-инвалиды. В этом году предусмотрено почти в два раза больше средств. Нам удастся удовлетворить практически полностью всех, кому показан отдых. 9 тысяч путевок приобретены на Черное море. 1,9 тысячи детей уже отдыхают с сопровождающими», — сказала Фаевская.
Она отметила, что пока от отдыхающих приходят только положительные отзывы.
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