Около 2 тысяч детей‑инвалидов из Подмосковья отправились на летний отдых

Почти 2 тысячи детей-инвалидов из Подмосковья вместе с сопровождающими уже отдыхают в летних оздоровительных лагерях, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

«Дети-инвалиды. В этом году предусмотрено почти в два раза больше средств. Нам удастся удовлетворить практически полностью всех, кому показан отдых. 9 тысяч путевок приобретены на Черное море. 1,9 тысячи детей уже отдыхают с сопровождающими», — сказала Фаевская.

Она отметила, что пока от отдыхающих приходят только положительные отзывы.