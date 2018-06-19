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Любимов поручил усилить контроль за детскими лагерями в Рязанской области
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Любимов поручил усилить контроль за детскими лагерями в Рязанской области 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил усилить контроль за работой детских оздоровительных лагерей региона. Поручение главы региона 19 июня на заседании облправительства озвучил вице-губернатор Игорь Греков.
По словам Грекова, во всех действующих загородных оздоровительных учреждениях, где в настоящее время находятся на отдыхе дети, необходимо на постоянной основе проводить проверки, в том числе на предмет соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности.
«О результатах проверок и обстановке в детских загородных лагерях докладывать необходимо ежедневно», — заявил вице-губернатор.
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