Любимов поручил усилить контроль за детскими лагерями в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил усилить контроль за работой детских оздоровительных лагерей региона. Поручение главы региона 19 июня на заседании облправительства озвучил вице-губернатор Игорь Греков

По словам Грекова, во всех действующих загородных оздоровительных учреждениях, где в настоящее время находятся на отдыхе дети, необходимо на постоянной основе проводить проверки, в том числе на предмет соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности.

«О результатах проверок и обстановке в детских загородных лагерях докладывать необходимо ежедневно», — заявил вице-губернатор.