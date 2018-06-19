Самый полный список: в Костроме придумали, чем занять детей этим летом

Специалисты всерьез занялись досугом костромских школьников, сообщает пресс-служба администрации Костромы.

Организации, занимающиеся дополнительным образованием подготовили для ребят много любопытных мероприятий. Среди вполне заурядных концертов и кинопоказов — шлюпочные прогулки, экологические смены, военные, спортивные сборы, и даже танцевальные отряды.

В июне малыши могут посмотреть кино в ЦВР «Беркут» и ДЮЦ «Ровесник», принять участие в программе Детского морского центра «Склянки бить!», научиться играть на гитаре в ДЮЦ «АРС», узнать многое о животных на Станции юного натуралиста.

Подробнее с программой летнего досуга для школьников можно ознакомиться здесь.