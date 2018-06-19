Воронежские врачи оценили состояние детей, отравившихся мышьяком 

В больнице остаются 4-летний мальчик и 11-летняя девочка. Состояние четырёхлетнего мальчика и его 11-летней сестры после отравления мышьяком на сегодняшний день остаётся тяжелым, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Детей перевели из реанимации в профильное отделение больницы в понедельник, 18 июня. По данным медиков, в состоянии детей есть динамика на улучшение, юные пациенты уже не нуждаются в интенсивной терапии. Сейчас медики продолжают лечение и реабилитацию брата с сестрой. — Прогноз для жизни у детей благоприятный, прогноз для здоровья остается сомнительным, — добавили в облздраве.
Многодетная семья попала в больницу с симптомами отравления в конце мая 2018 года. На лечении оказались 28-летняя женщина и трое её детей — 6-месячная малышка, 4-летний сын и 11-летняя дочь. Несмотря на усилия врачей, 22 мая младенец скончался, мама троих детей умерла в больнице 4 июня. По словам местных жителей, семья пила воду из своего колодца. Не так давно глава семьи поставил там новый насос, что могло спровоцировать увеличения в воде содержания мышьяка. Как рассказали жители микрорайона, на поверхности даже стала образовываться какая-то серая плёнка. После смерти мамы с младенцем их соседям запретили пить воду из местных колодцев, власти организовали подвоз воды. Старожилы добавили, что подобные случаи массовых отравлений водой с мышьяком уже были в этих местах. Позже следователи рассказали о результатах исследования проб воды, которые были взяты из колодца, где семья брала воду — в пробах обнаружен мышьяк, который в 135 раз превышает допустимую дозу. — Следствием рассматривается несколько версий произошедшего: как умышленное отравление воды в колодце, так и попадание в колодец с помощью грунтовых вод химикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская. Екатерина Трещикова