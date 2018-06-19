Воронежские врачи оценили состояние детей, отравившихся мышьяком

В больнице остаются 4-летний мальчик и 11-летняя девочка. Состояние четырёхлетнего мальчика и его 11-летней сестры после отравления мышьяком на сегодняшний день остаётся тяжелым, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Детей перевели из реанимации в профильное отделение больницы в понедельник, 18 июня. По данным медиков, в состоянии детей есть динамика на улучшение, юные пациенты уже не нуждаются в интенсивной терапии. Сейчас медики продолжают лечение и реабилитацию брата с сестрой. — Прогноз для жизни у детей благоприятный, прогноз для здоровья остается сомнительным, — добавили в облздраве.