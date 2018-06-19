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Врачи перевели отравившихся мышьяком двух воронежских детей из реанимации в палату
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Врачи перевели отравившихся мышьяком двух воронежских детей из реанимации в палату 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ВОРОНЕЖ, 19 июня. /ТАСС/. Врачи Воронежской областной детской больницы перевели двух детей, отравившихся мышьяком, из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения администрации региона.
Ранее сообщалось, что в колодце у частного дома в поселке Семилукские Выселки Воронежской области врачи санэпиднадзора обнаружили концентрацию мышьяка в 135 раз выше нормы. Причиной для проверки состава воды стала госпитализация в отделение реанимации четырех человек. Двое из них умерли — женщина и ее шестимесячная дочь. Еще двое ее детей находились в тяжелом состоянии.
Следователи по факту смерти женщины с ребенком возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
"Состояние двух детей после отравления мышьяком остается тяжелым, но в динамике с улучшением. Они переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение больницы для проведения дальнейшего лечения и реабилитационных мероприятий. Прогноз для жизни у детей благоприятный, прогноз для здоровья остается сомнительным", — сообщили в департаменте здравоохранения.
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