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Более 1 млрд рублей выделят Тульской области на создание мест в детсадах
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Более 1 млрд рублей выделят Тульской области на создание мест в детсадах 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 19 июня. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят в общей сложности из федерального, регионального и муниципальных бюджетов в 2018-2019 годах на создание новых мест в детских садах Тульской области. Это позволит почти на 25% сократить очередность среди детей в возрасте до трех лет, сообщила журналистам министр образования региона Оксана Осташко.
"В 2018-2019 годах будет выделено более 1,1 млрд рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов для решения проблемы ликвидации очередности в дошкольных учреждениях. На эти средства в городах Тула, Новомосковск, Венев, Киреевск и Щекино планируется строительство, а также выкуп зданий детских садов", — сказала Осташко.
По ее словам, в Тульской области зачисления в сады ожидают более 1,6 тыс. детей в возрасте до трех лет. «За два года планируется ввести в эксплуатацию десять объектов, создать свыше 1,2 тыс. мест, из них 347 — для детей в возрасте до трех лет, это почти четверть от общей потребности», — отметила Осташко.
Для решения проблемы очередности также привлекают внебюджетные средства. «В рамках благотворительного проекта на детские сады в городах Донской и Новомосковск направлено 334 млн рублей. Введение их в эксплуатацию позволит открыть 469 мест, в том числе 125 мест — для детей до трех лет», — добавила министр.
Ранее сообщалось, что начиная с 2011 года в Тульской области создано более 11 тыс. дополнительных мест для дошкольников. Очередность в детские сады для детей от трех до семи лет была ликвидирована.
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