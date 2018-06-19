Госпошлина за детский загранпаспорт увеличится на 1500 рублей

Издание Meduza сообщило о повышении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения. Госдума приняла закон об этом в третьем чтении.

Госпошлина за загранпаспорт для взрослого теперь составит 5000 рублей (сейчас — 3500 рублей), а детям до 14 лет документ можно будет оформить за 2500 рублей (сейчас это стоит 1000 рублей).

Законопроект вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, а значит, у тех, кто сейчас раздумывает, делать или нет загранпаспорт ребенку в ближайшее время, есть шанс оформить документ по старой цене.

И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Почему взрослые никак не могут понять, о чем поет Монеточка. Объясняет подросток

Как я наконец отдохнула в отпуске с ребенком

Летний лагерь и страхи: чего не нужно бояться, а о чем стоит побеспокоиться