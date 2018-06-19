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Госпошлина за детский загранпаспорт увеличится на 1500 рублей
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Госпошлина за детский загранпаспорт увеличится на 1500 рублей 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Издание Meduza сообщило о повышении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения. Госдума приняла закон об этом в третьем чтении.
Госпошлина за загранпаспорт для взрослого теперь составит 5000 рублей (сейчас — 3500 рублей), а детям до 14 лет документ можно будет оформить за 2500 рублей (сейчас это стоит 1000 рублей).
Законопроект вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, а значит, у тех, кто сейчас раздумывает, делать или нет загранпаспорт ребенку в ближайшее время, есть шанс оформить документ по старой цене.
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