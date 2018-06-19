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В Алтайском крае две осужденные женщины смогли выехать на свидание с детьми
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В Алтайском крае две осужденные женщины смогли выехать на свидание с детьми 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Две осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении Алтайского края, смогли выехать на свидания со своими детьми.
Обеих женщин администрация колонии-поселения №7 характеризует положительно: одна трудится на выводном объекте, другая — в котельной, обе участвуют в общественной жизни учреждения. По очереди они смогли съездить к себе домой на трехдневные свидания с детьми. Одна имеет троих детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь. А вторую ждут двое несовершеннолетних сыновей. После того, как трое суток осужденные провели со своими семьями, они вернулись в колонию.
Правом многодневного свидания с детьми за пределами исправительного учреждения могут пользоваться не лишенные родительских прав матери, а также отцы, которые в одиночку растят детей. Возраст детей не должен превышать 14 лет. Важно, чтобы такие осужденные положительно характеризовались администрацией ИУ.
«Практика предоставления осужденным женщинам длительных свиданий с детьми с выездом за пределы учреждений позволяет избежать утраты их связей с детьми, — считает начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев. — Во многих случаях сознательные родители после осуждения не желают, чтобы дети видели их в качестве людей, находящихся за колючей проволокой. В связи с этим они избегают общения с детьми. Порой осужденные даже просят родственников не привозить детей на свидания в исправительные учреждения, опасаясь возможного негативного влияния обстановки колонии на ребенка. Встреча же осужденных с детьми за пределами учреждений проходит в домашней обстановке, привычной для детей. Такая мера позволяет осужденным наладить социально-полезные связи с родственниками и частично вернуться к выполнению своих родительских прав и обязанностей. Также подобные мероприятия стимулируют осужденных к дальнейшему правопослушному поведению».
Напомним, что в учреждениях УИС края с этого года осужденным предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с выездом за пределы исправительных учреждений. Уже пятеро человек провели отпуск дома и вернулись на зону, чтобы дальше отбывать положенное наказание.
АиФ — Алтай: последние новости
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