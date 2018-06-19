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На Среднем Урале стали реже отказываться от детей
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На Среднем Урале стали реже отказываться от детей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области с 2015 года на 30% сократилась численность детей-отказников, которых матери оставляли в родильных домах. В 2015-м их было 119, в 2016-м — 100, а в 2017-м — 84.
Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, это стало возможным, благодаря совершенствованию механизмов выявления детского и семейного неблагополучия, а также работе некоммерческих организаций, помогающих женщинам в трудных ситуациях.
При этом, как говорится в сообщении, более 90% из общего числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, воспитываются в семьях. За 2017 год количество таких семей увеличилось на 2,7% по сравнению с 2016 годом.
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