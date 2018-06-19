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Малышка из детского сада в Ярославле принесла домой клеща
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Малышка из детского сада в Ярославле принесла домой клеща 

76.ru 47 минут назад
Фото: 76.ru
Ярославские родители испугались за свою дочь, у которой обнаружили клеща в голове. Ребёнок в этот день был только в детском саду.
— Я перед сном погладила дочь по голове и ощутила этот комок. Включила свет, осмотрела, а там напившийся клещ, — рассказывает мама пятилетней дочки Любовь.
Напившегося клеща обнаружили в понедельник вечером, в этот день ребёнок посещал только детский сад в Дзержинском районе Ярославля. Маму заверили, что территория обработана.
— Мы обработку проводили добросовестно, дожидались, когда пройдут все дожди, — говорит по телефону заведующая детского сада. — Практически ежедневно осматриваем детей на педикулёз. Я не могу гарантировать, что где-то за территорией детского сада не может быть клещей, которые заползли. Это дело случайности.
Кроме того, клеща обнаружили уже тогда, когда он напился. А это значит, что могли пройти сутки после укуса, и клеща ребёнок мог подхватить во время выходных, которые девочка провела в Ярославле.
По данным ярославского Роспотребнадзора на 7 июня, от укусов клещей пострадали 5 500 ярославцев. Специалисты управления предупреждают, что в мае и июне клещи достигают максимальной активности. Всего в области обработано 2 000 гектаров земли от кровососов.
Мы составили карту клещевых мест Ярославля: в каком районе опаснее.
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