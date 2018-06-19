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Бесплатный мастер‑класс по изготовлению игольниц проведут для детей Орехово‑Зуева 22 июня
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Бесплатный мастер‑класс по изготовлению игольниц проведут для детей Орехово‑Зуева 22 июня 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Юные жители подмосковного Орехово-Зуева и их родители 22 июня могут посетить бесплатный мастер-класс по изготовлению игольниц, сообщается на странице детской библиотеки «Аз-Буки» МУК «ДК на площади Пушкина» в соцсети «ВКонтакте».
«Детский клуб по интересам «Островок» приглашает детей от 6 до 14 лет и их родителей 22 июня в 17:00 на бесплатный мастер-класс по изготовлению игольницы», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, участники могут принести с собой нитки, иголку, ножницы, два кусочка разных тканей, пуговицы и кружево. Мероприятие будет проводиться по адресу: город Орехово-Зуево, детская библиотека «Аз-Буки», улица Галочкина, дом №6. Телефон для справок: 8 (496) 422-24-91.
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