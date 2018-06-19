Владельцы рюмочных и сексшопов запасаются наклейками 18+

Ямальские депутаты намерены ввести ответственность для владельцев рюмочных, ресторанов и сексшопов за посещение их заведений детьми без присмотра.

Защитить себя от внушительных штрафных санкций предприниматели смогут либо лекцией о вреде злачных мест, прочитанной юным любителям, либо наклейкой 18+. Разработать запрещающий логотип должны помочь общественники. А вот с возрастными ограничениями депутаты будут определяться путем согласований с представителями системы профилактики, психологами и детским омбудсменом.

Сейчас в ямальском парламенте идут работы по совершенствованию законодательства в сфере установления ответственности за нарушение порядка пребывания несовершеннолетних в общественных местах. Закон, стоящий на страже физического и интеллектуального развития детей, в регионе действует последние восемь лет. Первые годы закон, который журналисты окрестили законом о комендантском часе, показывал высокую эффективность. Позже часть полномочий была изъята из регионального законодательства по требованию прокуратуры , которая административную ответственность за нахождения детей в неположенных местах отнесла к компетенции федерального законодателя. Как пояснила заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко , подобное решение не лучшим образом сказалось на статистике правонарушений, совершаемых как самими детьми, так и в отношении их.

«Мы хотим, чтобы на подобных заведениях появились соответствующие знаки, предупреждающие детей о том, что нахождение их здесь невозможно. А если они обнаружили ребенка, то необходимо информировать либо родителей, либо органы внутренних дел и структуры системы профилактики. Возможно система сложная, но мы говорим о том, что защита ребенка не только забота родителей, но и всего общества. Чужих детей не бывает, мы должны помнить об этом», — рассказала Елена Зленко.

Кроме того, депутаты намерены пресечь посредничество взрослых, покупающих по просьбе подростков алкогольную продукцию. Наказывать за подобное попустительство предлагают штрафами от 10 до 15 тысяч рублей, что существенно скажется на семейном бюджете граждан, осознанно спаивающих чужих детей. Законопроект планируют принять на осенней сессии.