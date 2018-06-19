В Башкирии из-за ошибки хирурга умер двухлетний малыш

55-летнего хирурга Аскинской Центральной районной больницы обвиняют в «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Во время оказанная медпомощь могла спасти ребенку жизнь

По версии следствия, что четыре года назад, днем 27 февраля 2014 года хирург работал в приемном покое и, несмотря на неоднократный осмотр, поставил неверный диагноз двухлетнему мальчику. Малыша привезли в больницу с жалобами на боли в животе.

Врач назначил ребенку лечение и благополучно отправил его с родителями домой. Но, несмотря на то, что мама и папа все делали, как велел медик, состояние мальчика не улучшилось, вечером его привезли в детское отделение, где утром на следующий день скончался.

— Вследствие ненадлежащего исполнения хирургом своих профессиональных обязанностей ребенок не получил квалифицированную медицинскую помощь, соответствующую его заболеванию. Благодаря судебно-медицинской экспертизе установлено, что при своевременном правильном диагностировании и оказании квалифицированной медпомощи (экстренная госпитализация, созыв консилиума врачей, проведение дополнительных методов исследования органов брюшной полости) у ребенка имелись шансы на благоприятный исход для жизни, — рассказали в следственном комитете республики.

Уголовное дело направлено в суд.