Ещё
В Башкирии из-за ошибки хирурга умер двухлетний малыш
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В Башкирии из-за ошибки хирурга умер двухлетний малыш 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
55-летнего хирурга Аскинской Центральной районной больницы обвиняют в «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Во время оказанная медпомощь могла спасти ребенку жизнь
По версии следствия, что четыре года назад, днем 27 февраля 2014 года хирург работал в приемном покое и, несмотря на неоднократный осмотр, поставил неверный диагноз двухлетнему мальчику. Малыша привезли в больницу с жалобами на боли в животе.
Врач назначил ребенку лечение и благополучно отправил его с родителями домой. Но, несмотря на то, что мама и папа все делали, как велел медик, состояние мальчика не улучшилось, вечером его привезли в детское отделение, где утром на следующий день скончался.
— Вследствие ненадлежащего исполнения хирургом своих профессиональных обязанностей ребенок не получил квалифицированную медицинскую помощь, соответствующую его заболеванию. Благодаря судебно-медицинской экспертизе установлено, что при своевременном правильном диагностировании и оказании квалифицированной медпомощи (экстренная госпитализация, созыв консилиума врачей, проведение дополнительных методов исследования органов брюшной полости) у ребенка имелись шансы на благоприятный исход для жизни, — рассказали в следственном комитете республики.
Уголовное дело направлено в суд.
ufa1.ru: последние новости
Жителей Башкирии напугали эпидемией скарлатины в детских садах «Луч» вызывает «Волкодава»: В детском лагере под Уфой Уфимского сиротку покажут на федеральном канале
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?20
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение