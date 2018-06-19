Ещё
Школьники из Тимирязевского побывали в Музее космонавтики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Школьники из Тимирязевского побывали в Музее космонавтики 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Участники городской программы «Московская смена», которые отдыхают в лагере в территориальном центре соцобслуживания «Тимирязевский», побывали с обзорной экскурсией в Музее космонавтики. Об этом сообщили в администрации центра.
— На экскурсии дети увидели первую космическую станцию, настоящую ракету-носитель, искусственный спутник Земли, — поделился представитель администрации.
Также участники узнали об орбитальных станциях и современных космодромах.
Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В парке «Дубки» отметили День русского языка Картины из песка по мотивам работ Айвазовского создадут гости парка «Дубки» Четыре бесплатные экскурсии проведут 20 мая в Музее животноводства Тимирязевского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?20
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение