Школьники из Тимирязевского побывали в Музее космонавтики 

Участники городской программы «Московская смена», которые отдыхают в лагере в территориальном центре соцобслуживания «Тимирязевский», побывали с обзорной экскурсией в Музее космонавтики. Об этом сообщили в администрации центра.
— На экскурсии дети увидели первую космическую станцию, настоящую ракету-носитель, искусственный спутник Земли, — поделился представитель администрации.
Также участники узнали об орбитальных станциях и современных космодромах.
Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)