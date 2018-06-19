Школьники из Тимирязевского побывали в Музее космонавтики

Участники городской программы «Московская смена», которые отдыхают в лагере в территориальном центре соцобслуживания «Тимирязевский», побывали с обзорной экскурсией в Музее космонавтики. Об этом сообщили в администрации центра.

— На экскурсии дети увидели первую космическую станцию, настоящую ракету-носитель, искусственный спутник Земли, — поделился представитель администрации.

Также участники узнали об орбитальных станциях и современных космодромах.

Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)