«Хотел покатать машинку с горки». В Нижнем Новгороде автомобилист припарковался на детской площадке

Жителей дома № 6/1 по улице Коминтерна сегодня утром ждал сюрприз в виде Mitsubishi, припарковавшегося поперек забора на детской площадке. Фотографией с места событий очевидцы поделились в социальной сети.

— Хотел покатать машинку с горки, как в детстве, а тут заборов понаставили, — прокомментировал Заур Гасанов.

— До дома доехал и ладно, — отметил Артём Фланцев.

Это не первый случай в Нижнем Новгороде, когда короли парковки «отжимают» у детей детскую площадку.