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«Хотел покатать машинку с горки». В Нижнем Новгороде автомобилист припарковался на детской площадке
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«Хотел покатать машинку с горки». В Нижнем Новгороде автомобилист припарковался на детской площадке 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Жителей дома № 6/1 по улице Коминтерна сегодня утром ждал сюрприз в виде Mitsubishi, припарковавшегося поперек забора на детской площадке. Фотографией с места событий очевидцы поделились в социальной сети.
— Хотел покатать машинку с горки, как в детстве, а тут заборов понаставили, — прокомментировал Заур Гасанов.
— До дома доехал и ладно, — отметил Артём Фланцев.
— Ладно, детей не было, — написал Андрей Демидов.
Это не первый случай в Нижнем Новгороде, когда короли парковки «отжимают» у детей детскую площадку.
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