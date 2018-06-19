Праздник для дошкольников провели в детском саду на Волочаевской

В корпусе дошкольного образования «Сказка» школы № 1228 района Лефортово прошло мероприятие, посвященное Дню России. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Дружно и весело отметили день России в Корпусе «Сказка» Пришлось детям сразиться с самим Кощеем Бессмертным: и не только силушку богатырскую показать, да умом потягаться, но и доказать, что дружба и взаимовыручка помогают даже в самых сложных ситуациях. И понял Кощей, что Россия — великая страна, которой можно и нужно гордиться. — отметили в администрации.

Напомним, что корпус «Сказка» расположен по адресу: Волочаевская улица, дом 21.

(ап)