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Праздник для дошкольников провели в детском саду на Волочаевской
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Праздник для дошкольников провели в детском саду на Волочаевской 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В корпусе дошкольного образования «Сказка» школы № 1228 района Лефортово прошло мероприятие, посвященное Дню России. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дружно и весело отметили день России в Корпусе «Сказка» Пришлось детям сразиться с самим Кощеем Бессмертным: и не только силушку богатырскую показать, да умом потягаться, но и доказать, что дружба и взаимовыручка помогают даже в самых сложных ситуациях. И понял Кощей, что Россия — великая страна, которой можно и нужно гордиться. — отметили в администрации.
Напомним, что корпус «Сказка» расположен по адресу: Волочаевская улица, дом 21.
(ап)
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