Ещё
Встречу приемных родителей провели в социальном центре в Песчаном переулке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Встречу приемных родителей провели в социальном центре в Песчаном переулке 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В центре социальной помощи семье и детям, который расположен в Песчаном переулке, прошла встреча клуба приемных родителей. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— На встречах клуба проходит обмен опытом, полезной информацией, оказываются поддержка и помощь. На встрече поднимались самые разнообразные темы по адаптации семьи после принятия ребенка и воспитанию детей. Также гости рассказали истории о том, как найти «своего» ребенка, — поделился представитель администрации.
В ходе встречи у родителей была возможность обратиться к специалистам с вопросами и получить индивидуальную консультацию.
Напомним, клуб приемных родителей действует в ЦСПСиД «Сокол», который находится по адресу Песчаный переулок, д. 10.
Подробнее узнать о программе можно по телефону 8 (499) 740-62-69. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Экскурсию по парку «Покровское-Стрешнево» совершили школьники из Аэропорта Детская писательница Юлия Иванова пообщается с читателями библиотеки на Балтийской В библиотеке на улице 8 Марта представили различные издания самой известной поэмы Твардовского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?20
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение