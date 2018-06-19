Встречу приемных родителей провели в социальном центре в Песчаном переулке

В центре социальной помощи семье и детям, который расположен в Песчаном переулке, прошла встреча клуба приемных родителей. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— На встречах клуба проходит обмен опытом, полезной информацией, оказываются поддержка и помощь. На встрече поднимались самые разнообразные темы по адаптации семьи после принятия ребенка и воспитанию детей. Также гости рассказали истории о том, как найти «своего» ребенка, — поделился представитель администрации.

В ходе встречи у родителей была возможность обратиться к специалистам с вопросами и получить индивидуальную консультацию.

Напомним, клуб приемных родителей действует в ЦСПСиД «Сокол», который находится по адресу Песчаный переулок, д. 10.

Подробнее узнать о программе можно по телефону 8 (499) 740-62-69. (мю)