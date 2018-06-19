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Канал «Россия» снимает видеопаспорта для псковских детей-сирот
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Канал «Россия» снимает видеопаспорта для псковских детей-сирот 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Съемочная группа передачи «Когда все дома» во вторник, 19 июня, приступила к созданию видеопаспортов детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот в Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Съемки пройдут до 21 июня в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова и Печорского района. За три дня съемочная группа планирует собрать материал для видеопаспортов 10-ти ребят. Возглавит работу ведущая рубрики «У Вас будет ребенок» Елена Кизякова.
Как отметили в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области, на протяжении нескольких лет регион входит в первую десятку субъектов РФ по вопросу устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. Достичь такого высокого показателя удалось, в том числе, за счет создания сюжетов о детях, нуждающихся в семейном устройстве.
За последние семь лет были созданы видеопаспорта для 492 детей, 402 из них — уже устроены в семьи или находятся в стадии оформления документов. Эффективность в 82% является одной из лучших по стране, подчеркнули специалисты.
Видеоматериалы публикуются на сайте Общероссийской информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт», а также выходят в рубрике «У Вас будет ребенок» в еженедельной семейной передаче на телеканале «Россия».
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