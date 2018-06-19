Пособие на ребенка, возможно, повысят до 150 рублей 

Пособие на ребенка, возможно, повысят до 150 рублейВ Дагестане планируют увеличить сумму ежемесячного пособия на ребенка.
28 июня депутаты регионального парламента будут рассматривать возможное изменение размера пособия на ребенка.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что размер выплаты повысится от 112 до 150 рублей.
Таким образом, ежемесячное пособие на ребенка станет больше на 38 рублей. Последняя индексация пособий на ребенка проводилась в 2013 году и была приостановлена из-за отсутствия денег в республиканском бюджете.
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