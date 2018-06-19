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Пособие на ребенка, возможно, повысят до 150 рублей
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Пособие на ребенка, возможно, повысят до 150 рублей 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Пособие на ребенка, возможно, повысят до 150 рублейВ Дагестане планируют увеличить сумму ежемесячного пособия на ребенка.
28 июня депутаты регионального парламента будут рассматривать возможное изменение размера пособия на ребенка.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что размер выплаты повысится от 112 до 150 рублей.
Таким образом, ежемесячное пособие на ребенка станет больше на 38 рублей. Последняя индексация пособий на ребенка проводилась в 2013 году и была приостановлена из-за отсутствия денег в республиканском бюджете.
Фото: http://racurs.ua/145-deti-i-dengi
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