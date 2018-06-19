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«Год без крыши»: власти Ижевска пообещали к ноябрю отремонтировать детский сад №245
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«Год без крыши»: власти Ижевска пообещали к ноябрю отремонтировать детский сад №245 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Городские власти сообщили о сроках ремонта крыши детского сада 245. Об этом сообщил и.о. заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. Напомним, в апреле 2017 года Роспотребнадзор закрыл 6 групп в здании детского сада из-за протекающей крыши. 6,15 миллионов рублей выдели из бюджета сразу, но выбрать подрядчика не удалось. По словам Дмитрия Чистякова, отремонтировать кровлю здания планируют до ноября 2018 года. Вопрос о выделении средств депутаты Гордумы обсудят 21 июня. Аукцион по выбору подрядчика объявят в июле. — Мы полностью готовы реализовать этот проект, — прокомментировал Дмитрий Чистяков агентству Столица Ижевск. Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска уже подготовили документы о выделении средств.
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