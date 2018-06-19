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Благотворительный фестиваль «Театральная неделя» в Саду им. Баумана
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Благотворительный фестиваль «Театральная неделя» в Саду им. Баумана 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
23 и 24 июня в Саду им. Баумана пройдет Первый благотворительный фестиваль «Театральная неделя». Театральные коллективы Московской области покажут детям спектакли по мотивам известных сказок. С Саду в эти дни также будут профессиональные музыканты, аниматоры, аквагримеры и другие веселые люди.
Цель фестиваля — благотворительная, волонтерская и социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году собранные средства будут направлены в поддержку благотворительного Национального фонда «Развития и реабилитации».
В программе Фестиваля выступления 6 театральных коллективов, профессиональных музыкантов, а также фокусники, цирковой коллектив и другие.
Полную программу на выходные можно узнать здесь.
Дополнительная информация: Cуббота и воскресенье, 23 и 24 июня, 13:00 — 16:30 Главная сцена «Ракушка» Вход свободный
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