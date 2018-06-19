Для всех школьников на свете: как детям бесплатно попасть в музеи Москвы

Школьники со всего мира смогут все лето бесплатно посещать музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. Всего в списке 90 культурных площадок.

Получить бесплатный билет на посещение основных экспозиций можно в кассе музеев. При этом московские школьники должны предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок», а детям из других регионов и стран ничего показывать на входе не надо. Организаторы проекта — Департамент культуры города Москвы и Мосгортур.

«Как показал проект Мэра Москвы «Музеи — детямˮ, школьники — одни из самых частых посетителей музеев. Этим летом мы открываем площадки для всех детей от семи до 18 лет, вне зависимости от города или страны проживания. Особенно это актуально для болельщиков чемпионата мира, которые приезжают на матчи с детьми», — рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников

Московские школьники также имеют возможность поучаствовать в бесплатных обзорных экскурсиях по основным экспозициям. Их организуют ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00. Чтобы попасть на экскурсию, нужно предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок» в кассе.

В сентябре 2017 года в столице запустили проект «Музеи — детям», благодаря которому школьники могут круглый год бесплатно посещать более 90 галерей, выставочных залов и музеев.

Как ребенку посетить музей бесплатно