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Школьники со всего мира смогут бесплатно посещать музеи Москвы летом
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Школьники со всего мира смогут бесплатно посещать музеи Москвы летом 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Школьники со всего мира смогут бесплатно посетить 90 музеев Москвы летом, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Получить бесплатный билет в рамках проекта «Музеи — детям» на основные экспозиции можно в кассе музеев. Столичные школьники должны будут предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок», а детям из других регионов и стран ничего показывать не надо.
Московским школьникам также дадут возможность поучаствовать в бесплатных обзорных экскурсиях по основным экспозициям. Они будут проходить ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00. Чтобы попасть на экскурсию, нужно показать соцкарту школьника или карту «Москвенок» в кассе.
Ранее сообщалось, что в рамках «Московской смены» школьники смогут посетить «Москвариум» на ВДНХ. Всего участники программы побывают в 26 музеях, семи театрах, 10 анимационных и 10 спортивных центрах. В числе площадок — Московский зоопарк, Московский планетарий, Государственный исторический музей, «Мастерславль», музеи Московского Кремля и другие учреждения.
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