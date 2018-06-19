Ирина Фаевская: 43 тысячи детей в трудной жизненной ситуации отдохнут бесплатно в этом году

360 тысяч подмосковных детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях. При этом 43 тысячи человек получат эту возможность бесплатно, путевки приобретены за счет средств Министерства соцразвития и муниципальных образований региона.

«Традиционно у нас отдыхают в Московской области в лагерях детского оздоровительного отдыха приблизительно 360 тысяч детей за лето, а всего детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории Подмосковья около 700 тысяч. При этом особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации, их в возрасте от 7 до 15 лет 77 тысяч, и больше половины из них — 43 тысячи — отдохнут бесплатно по путевкам», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Как уточнила министр, путевки для детей в трудной жизненной ситуации приобретаются Министерством соцразвития и муниципальными образованиями, на территории которых проживают данные семьи.

Также Ирина Фаевская сообщила, что министерством закуплено 8 с половиной тысяч путевок, из них 4,5 тысячи путевок — в Крым, и 4 тысячи — в Краснодарский край. В первую смену уже отдохнуло около 1,5 тысяч детей. В Крым дети летят на самолете, обязательно должны быть сопровождающий и медицицинский работник.

Кроме того, в текущем году в бюджете Московской области предусмотрено в два раза больше средств на отдых и оздоровление детей-инвалидов.

«В этом году нам удастся удовлетворить практически полностью потребность в отдыхе детей-инвалидов с сопровождающим лицом по медицинским показаниям. Значительная часть путевок — порядка 9 тысяч — была приобретена тоже на Черное море — это здравницы Кавказа, Крыма, Краснодарского края. 1900 детей уже отдыхают с сопровождающими», — сказала Ирина Фаевская.