Школы Чечни на лето переоборудовали в развлекательные площадки

Школы Чечни стали досуговыми площадками до 15 августа, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском Минобразования

Детей и подростков республики приглашают участвовать в конкурсах, ходить в походы и на экскурсии. Школьники будут играть в подвижные игры, развивать творческие способности, знакомиться с историей и культурой своей родины. Социальные педагоги, психологи, организаторы духовно-нравственного воспитания и руководители кружков помогут детям провести время на площадках с пользой.