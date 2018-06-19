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Школы Чечни на лето переоборудовали в развлекательные площадки
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Школы Чечни на лето переоборудовали в развлекательные площадки 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Школы Чечни стали досуговыми площадками до 15 августа, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском Минобразования.
Детей и подростков республики приглашают участвовать в конкурсах, ходить в походы и на экскурсии. Школьники будут играть в подвижные игры, развивать творческие способности, знакомиться с историей и культурой своей родины. Социальные педагоги, психологи, организаторы духовно-нравственного воспитания и руководители кружков помогут детям провести время на площадках с пользой.
Министерство образования Чечни планирует привлечь к такому отдыху более 25 тысяч местных школьников 7-15 лет. «Площадки открыты в рамках исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова по организации отдыха детей в период летних каникул с целью укрепления физического здоровья, развития личностных качеств и творческих способностей детей», — отметил министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов.
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